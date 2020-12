¿Cómo escribir de "la extrema derecha"?

Rumanía celebró este domingo elecciones parlamentarias con dos sorpresas mayúsculas. El Partido Social Demócrata, hasta ahora en la oposición rompió la mayoría de pronósticos y se impuso con un 30 por ciento de los votos al Partido Nacional Liberal, la formación de centro-derecha que gobierna el país y partía como favorita en estos comicios. Aún más inesperada fue la entrada en el parlamento, con un 9 por ciento del voto que nadie había previsto, de la Alianza para la Unidad de los Rumanos, AUR.

Como saben algunos lectores, una parte sustancial de mi trabajo está centrada en informar, para medios españoles e internacionales, desde Bucarest sobre la actualidad rumana. El éxito electoral de este partido joven que se declara “antiglobalista” y “antisistema” me puso en la tesitura, para mí desconocida hasta ahora, a la que se enfrentan cada día los periodistas que informan sobre Hungría y Polonia: ¿cómo escribir sobre lo que la mayoría entre quienes deciden qué se publica en los medios (que no somos, no lo olviden, los periodistas rasos) han coincidido en etiquetar como “extrema derecha” o “ultranacionalistas”?