'Prothonotary Warbler' (Comunismo o Libertad)

El Prothonotary Warbler es un pájaro pequeño y vistoso con la cabeza amarillo brillante, en peligro de extinción, que habita los bosques en ciertas latitudes de los Estados Unidos. Tres famosos autores de tres ensayos políticos, que fueron respectivos best-sellers en este país, mencionaron al menos dos veces en un mismo texto el extraño nombre del exótico pájaro: Ralph de Toledano, en Seeds of Treason (F&W, New York, 1950, pp. 120 y 140); Whittaker Chambers, en Witness (Random House, New York, 1952, pp. 564 y 580), y Richard Nixon, en Six Crises (Doubleday, New York, 1962, pp. 18 y 31). Y no serían los únicos.

Fue durante la histórica investigación del caso Chambers-Hiss del famoso –para algunos más bien infame– Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes (HUAC) del Congreso, en 1948. La primera vez se mencionó en la declaración de Whittaker Chambers, el 7 de agosto, y la segunda en la de Alger Hiss, el 16 del mismo mes.