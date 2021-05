¿Derecha trumpista en España?

El pasado día 4, nada más conocer los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias afirmó:

Trataré de interpretar (a modo de obituario político) sus palabras:

Mi amigo el politólogo y excanciller de la Universidad de Minnesota Steven J. Rosenstone publicó, con sus colaboradores, un estudio empírico sobre los terceros partidos y candidatos en los Estados Unidos cuyo subtítulo resumía muy bien la tesis de la obra: Third Parties in America. Citizen Response to Major Party Failure (PUP, Princeton, 1984).

Frente al fracaso de los partidos del establishment, la originalidad y mérito de Trump, siguiendo las pautas precedentes de Ross Perot, Pat Buchanan, Newt Gingrich y el Tea Party, será no crear un tercer partido sino penetrar y transformar el Partido Republicano, la gran coalición liberal-conservadora existente.