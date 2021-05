Pretorianismo 'Made in USA'

EFE

Hace unos días algunos medios españoles calificaban como "insólito" la publicación de una carta abierta de generales y almirantes estadounidenses retirados (flagofficers4america.com), firmada por 120 (cuando escribí esto, hacia el 20 de mayo, el número de firmantes parece que ya superaba los 300), muy crítica de la presidencia de Joe Biden.

Mi maestro Stanley G. Payne propuso el término pretorianismo para calificar el fenómeno de la injerencia o intervención de los militares en la política (no siempre negativa) en su clásico estudio sobre la España liberal del siglo XIX. Y el fenómeno no es una debilidad exclusiva de la historia española. La democrática Francia, modelo para muchos progresistas, no puede entenderse sin un similar pretorianismo corporativo o un característico y personalista bonapartismo, desde el gran Napoleón Bonaparte y su sobrino nieto Louis Bonaparte (Napoleón III) hasta los generales Georges Boulanger, Philippe Pétain y Charles De Gaulle.