Zubiri, Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal a la Investigación

Xavier Zubiri (1898-1983), cuya metafísica sea acaso la más importante del s. XX, no solamente en lengua española, sino en todo el orbe filosófico, solía veranear en Fuenterrabía. A su vuelta de las vacaciones del año 82, mientras escuchaba la radio en el Talgo que lo llevaba de regreso a Madrid, se enteró de que le habían concedido el Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal a la Investigación, junto a su amigo el Premio Nobel Severo Ochoa. En aquel tren viajaba también una periodista, que aprovechó la ocasión para una breve entrevista. Le decía el gran filósofo:

Este premio de tanta categoría me produce un gran desconcierto. Yo no he tenido nunca nada y lo he despreciado todo... Me desborda este galardón. Estoy contento de compartirlo con Severo Ochoa, nos une una vieja y profunda amistad...; pero le vuelvo a repetir que estoy anonadado... No me pregunte nada más porque no sabría responderle, nunca he hecho declaraciones, y espero que pueda librarme de sus colegas esta noche cuando llegue a Madrid...