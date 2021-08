Para que no te suba la tensión viendo Netflix

La nueva religión obligatoria, el culto woke, se va afianzando en todos los ámbitos de la vida. En Netflix, por ejemplo, es casi imposible ver una película, o una serie, sin moraleja, reprimenda o voluntad de ejemplo.

Los malos siempre son europeos varones, cristianos y conservadores. ¡Con lo que darían de sí, para la causa feminista, las historias de sumisión de la mujer en el Islam! O para el género detectivesco una investigación sobre yihadistas en las barriadas de Barcelona, París o Londres. ¿Y qué me dicen de los dramas y largometrajes épicos que saldrían con las vidas de los cristianos nigerianos masacrados? O de los millones de venezolanos exiliados.

Pero ya sabemos que este tipo de películas no interesan. En el guión de la inmensa mayoría de películas de Netflix, la empresa y Occidente tienen la culpa. El terrorista, como la crispación y las fakes news, viene invariablemente de la derecha blanca supremacista. Ya no hay gays o inmigrantes malos, igual que no hay tradicionalistas (europeos) buenos. Y siempre hay un negro, o un moro, bueno que, de la mano de una mujer empoderada, ayuda a salvar a la sociedad de una amenaza capitalista o fascista.