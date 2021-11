La primera batalla

La primera gran batalla de la Nueva (o, como dice Pat Buchanan, Segunda) Guerra Fría la han perdido los Estados Unidos y Occidente. Los ganadores, obviamente, son China y sus satélites o aliados.

China es la nueva gran potencia mundial, con un récord histórico demo-genocida inigualable, según un reputado experto en la cuestión, el politólogo Rudolph J. Rummel: de los, no 100 millones, como tópicamente se dice, sino casi 150 millones de víctimas mortales del comunismo, la mitad son responsabilidad del maoísmo y sus herederos en la República Popular China (R. J. Rummel: China´s Bloody Century, 1991; Statistics of Democide, 1999). A lo que Rummel denominó democidio o "muerte por el Gobierno" (R. J. Rummel, Death by Government, 1997), en el caso de la República Popular China habría que añadir hoy los más de 5 millones de víctimas mortales del CCC (coronavirus comunista chino) en todo el mundo.