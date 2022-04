Un retrato personal del éxodo de Ucrania

Desde que hace más de un mes comenzara la "operación militar especial" de Putin, he hablado en Rumanía y Moldavia con decenas de personas que han huido de Ucrania. La inmensa mayoría son, como se sabe, mujeres con niños, adolescentes y ancianos. Aunque no hablo ruso ni ucraniano, he conseguido entenderme con ellos en rumano, en inglés, en mi aún deficiente hebreo y también en italiano.

Una de las muchas cosas que he descubierto durante esta guerra es la estrecha relación de Ucrania con Italia. Al igual que ocurre en Rumanía, donde el vínculo parece más natural por la relativa cercanía del idioma, Ucrania salió del comunismo fascinada por Italia. Por su música, por su tele, por sus vedettes y su fútbol. Debió de ayudar también la gran colonia de trabajadores ucranianos que se estableció en Italia, y que la mayor estrella que haya dado el fútbol de Ucrania, Andriy Shevchenko, se convirtiera en una estrella en el Milán.