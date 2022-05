Ucrania y el auge del Estado nacional

Contra lo que, comprensiblemente, pretende Bruselas, la reacción europea contra la invasión rusa de Ucrania no se debe a la unidad de la UE como bloque, sino a que unos pocos Estados nacionales han arrastrado a otros con su ejemplo a hacer lo correcto. Vista la resistencia que están mostrando a todas las iniciativas que puedan enfadar a Putin, cabe pensar que Francia y Alemania habrían entregado gustosamente a Ucrania de no haber sido por Polonia y los países del Báltico, cuya postura moral sobre esta guerra forzó a los demás a ennoblecer la suya aunque sólo fuera para no quedar mal.

Aunque más retórica que concreta, comparada con el compromiso que están mostrando los grandes países anglos, la cuasi unanimidad europea contra Putin y a favor de Ucrania no sirve como argumento a favor de más integración y menos naciones. Bien al contrario, el vigor en la respuesta que –al menos para los estándares europeos– estamos viendo en Europa se debe a la pervivencia de Estados independientes y con iniciativa, más que al empuje de unas instituciones europeas eminentemente simbólicas que en lo fundamental siguen controladas por quienes menos claridad ética están demostrando estos días sobre lo de Ucrania.