'No molestar': una crónica definitiva de Ruanda

Hace unas semanas conocí a una chica de Ruanda. Me contó que sus padres y buena parte de su familia habían sido asesinados en el genocidio. Los hermanos que, siendo unos niños, sobrevivieron lo hicieron porque a su padre se le ocurrió mandarlos a luchar con el Frente Patriótico Ruandés (FPR), la guerrilla tutsi que tumbó al régimen genocida hutu para establecer uno de los regímenes más exitosos de África. De haberse quedado en casa, pensó el hombre, habrían sido masacrados por los radicales hutus. La suerte que corrió él mismo, me dijo su hija, demuestra que acertó.

De la chica ruandesa me impresionó el estoicismo con que relataba su tragedia. Es algo común a todos los ruandeses exiliados y emigrados que conocí en Sudáfrica y me hace acordarme de una anécdota. No sé de dónde viene ni si es verdad, pero refleja bien la relación con el trauma de muchos ruandeses que he conocido. En los meses y años posteriores al genocidio, muchos psicólogos occidentales viajaron a Ruanda para ayudar a los supervivientes. Después de varias sesiones de terapia los ruandeses les dijeron que gracias, pero que lo que ellos necesitaban era olvidar los horrores que vieron y que les diera el sol, no volver a sumergirse en sus recuerdos más lúgubres en habitaciones cerradas.