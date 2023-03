El asalto a la democracia israelí

Los opositores a la reforma judicial propuesta por el gobierno de Benjamin Netanyahu han generado una imagen apocalíptica sobre "el fin de la democracia" en Israel si la reforma se llevara a cabo. Pero, en realidad, el fin de la democracia no pende de la decisión del gobierno en Jerusalén, sino de la actitud de los propios opositores que, por querer deslegitimar un gobierno conservador y religioso, se han alineado con una judicatura que desde hace décadas se ha autoatribuido la potestad suprema de decidir no ya lo que es legal o no, sino lo que es políticamente razonable o no según sus gustos y criterios.

Si hay algo que se le pueda criticar a Netanyahu no es su voluntad de reformar el sistema de elección de los jueces del alto tribunal israelí y de equilibrar, así, el juego institucional entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino no haber visto que la izquierda israelí que le odia, junto con líderes internacionales que le desprecian, como es el caso de la actual administración americana que quisiera verle fuera del poder, están dispuestos a saltarse todas las reglas escritas y no escritas, incluyendo llamamientos a la violencia y a la deserción, antes que aceptar su victoria y su capacidad para formar el gobierno más estable de los últimos años.