Ucrania, ¿por dónde van los tiros?

Si hay algo seguro de la guerra en Ucrania, es que la manipulación informativa, la propaganda y la desinformación son utilizadas por ambos bandos a fin de ocultar la dura realidad, lograr más apoyo a sus respectivas causas y movilizar a los suyos en el esfuerzo de guerra. En esta guerra por controlar la infoesfera, no cabe duda de que los ucranianos van muy por delante. No nos faltan ni imágenes ni estadísticas, no falta la veracidad de las mismas.

Por ejemplo, el pasado 26 de septiembre, saltaba por los aires el gaseoducto marino Nord Stream 2 en el lecho del Mar Báltico. A fecha de hoy seguimos sin saber quién estuvo detrás de ese sabotaje y quienes lo perpetraron. Al principio se culpó a los rusos, posiblemente los menos interesados en una acción de esa naturaleza, dado que impediría la venta de su gas en el futuro; luego Seymour Hersch, un tanto fantasiosamente, responsabilizó a unidades de buceadores de elite de la Armada estadounidense y a la CIA en un sonado artículo a finales de año; y más recientemente, hace pocos días, se sabía que la inteligencia militar americana atribuía la acción a un comando compuesto por seis ucranianos embarcados en un pequeño barco de recreo. No creo que sea lo último que se cuente.