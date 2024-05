Ortega es imprescindible para entender España

Si Ortega y Gasset viviese hoy, en un país radicalmente desnacionalizado y un Estado en decadencia, entre otros motivos, porque ha desaparecido en partes clave del territorio nacional, o habría entrado en un proceso de depresión sin posible solución, o estaría en el medio de la calle gritando: "No es esto, no es esto". Es obvio que escribiría en este periódico, o cualquiera de los otros medios críticos con el gobierno, porque nunca aceptaría que la estabilidad de un gobierno de España dependiese del apoyo de los ex-terroristas de ETA y de un fugado separatista de la justicia. ¡Para qué especular acerca de su opinión sobre una ley de amnistía que rompe con el Estado-nación y los fundamentos del Estado de derecho! Se moriría de vergüenza ajena ante el triste espectáculo de un partido, el PSOE, que ha rendido el Estado a un grupo de facinerosos, porque para Ortega el Estado es, "ante todo, un Poder público respetable, y porque respetable, respetado. ¡Ah, no haya duda! Como el Poder público por la dignidad de sus palabras y de sus actos, por la altitud de su moral y de su gesto sea respetable, se puede estar seguro de que será automáticamente respetado".